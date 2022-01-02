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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 23:13

По дебетке вробе бы как с завтрашнего дня должны быть 12% на суммы до 300к...
ничего не изменилось?
Карамболь
 
Повідомлень: 685
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 09:29

Карамболь откуда инфа?
omb
 
Повідомлень: 3347
З нами з: 08.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 257 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 10:56

omb отсюда
Карамболь
 
Повідомлень: 685
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:41

- додається новий страховий продукт «Захист від шахрайства» від СК «АРМА»:
Щомісячна страхова премія за програму страхування "Захист від шахрайства"

15 грн


це для усіх ІСНУЮЧИХ клієнтів?
чи можуть примусово нав'язувати такі "продукти" та ще й заднім числом - наче закон забороняє?
greenozon
 
Повідомлень: 14472
З нами з: 01.06.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:45

  greenozon написав:- додається новий страховий продукт «Захист від шахрайства» від СК «АРМА»:
Щомісячна страхова премія за програму страхування "Захист від шахрайства"

15 грн


це для усіх ІСНУЮЧИХ клієнтів?
чи можуть примусово нав'язувати такі "продукти" та ще й заднім числом - наче закон забороняє?

Та у Скунса ж штук 5 разных страховок в Анкете при открытии есть, просто они давно уже птички там не ставят. Вот мож щас начнут :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3407
З нами з: 05.05.21
Подякував: 216 раз.
Подякували: 634 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:51

Amethyst
так про яких нових клієнтів ви кажете раз забрали усе із продажу?

https://www.forward-bank.com/cards/

жодної картки ж не відкривають зараз?!
greenozon
 
Повідомлень: 14472
З нами з: 01.06.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:56

  greenozon написав:Amethyst
так про яких нових клієнтів ви кажете раз забрали усе із продажу?

https://www.forward-bank.com/cards/

жодної картки ж не відкривають зараз?!

:P
Ну и всьооо тада. остались тока панты для приезжих
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3407
З нами з: 05.05.21
Подякував: 216 раз.
Подякували: 634 раз.
 
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1
8
  #<1 ... 277278279280
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