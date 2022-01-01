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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 гру, 2022 23:28
Amethyst написав: Diman написав:
Усе, гипс уезжает, клиента снимают?
заряжаем до фонда чтоб получить легитимные?
Ага, отето антирестная идея, но щас же гарантируется анлим -- отето отмыться мона будет и никакая 0я не нужна
А кредиты еще дают? 😆
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idealstorm
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