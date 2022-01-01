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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 278279280281

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:28

  Amethyst написав:
  Diman написав:Усе, гипс уезжает, клиента снимают?
заряжаем до фонда чтоб получить легитимные?

Ага, отето антирестная идея, но щас же гарантируется анлим -- отето отмыться мона будет и никакая 0я не нужна :mrgreen:

А кредиты еще дают? 😆
idealstorm
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Повідомлень: 1792
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 00:19

  idealstorm написав:
  Amethyst написав:
  Diman написав:Усе, гипс уезжает, клиента снимают?
заряжаем до фонда чтоб получить легитимные?

Ага, отето антирестная идея, но щас же гарантируется анлим -- отето отмыться мона будет и никакая 0я не нужна :mrgreen:

А кредиты еще дают?
думаю, дают. Например, М.Фридману, а то вроде ему не хватало на бытовые нужды.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1247
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:57

Занимательное чтиво про Forward Bank
ramaz
 
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Подякував: 105 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

най живе, бо 15% пощадний :)
chipmunk
 
Повідомлень: 8961
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Подякував: 550 раз.
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  #<1 ... 278279280281
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