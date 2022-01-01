А кредиты еще дают? 😆
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 гру, 2022 23:28
Додано: П'ят 09 гру, 2022 00:19
думаю, дают. Например, М.Фридману, а то вроде ему не хватало на бытовые нужды.
Додано: Суб 10 гру, 2022 19:57
Занимательное
Додано: Суб 10 гру, 2022 20:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
най живе, бо 15% пощадний
Додано: Суб 10 гру, 2022 20:13
Ну буде жити поки будуть гроші на виплату вкладникам і зарплат працівникам. Але цей процес не нескінчений. Як що ви уважно прочитали посилання то могли помітити що наразі у НБУ немає підстав для передачі банку "у рекрути" бо нема взагалі рефінансу та міжбанку і нема (поки що) невиконаних клієнтських платежів. Але останній пункт працює поки є кошти на коррахунках. Цей ресурс вичерпний і після припинення залучення депозитів наразі може поповнюватись лише погашенням існуючих кредитів. А кредитний портфель банку м'яко кажучи не дуже якісний. А ще треба платити персоналу. Якщо (або як тільки) кошти на коррахунках скінчаться - з'явиться "картотека" а значить НБУ отримає право на виведення банку з ринку. Сподіваюсь на краще і зичу банку встояти але на мій погляд якщо банк не зможе вжити реальні заходи по погашенню наявних неякісних кредитів і відсотків за ними - ТА тут лише справа часу. Часу на скільки лишиться останніх коштів на виконання поточних зобов'язань.
Додано: Суб 10 гру, 2022 20:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, novichok, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
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