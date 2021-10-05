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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 гру, 2022 23:28
Amethyst написав: Diman написав:
Усе, гипс уезжает, клиента снимают?
заряжаем до фонда чтоб получить легитимные?
Ага, отето антирестная идея, но щас же гарантируется анлим -- отето отмыться мона будет и никакая 0я не нужна
А кредиты еще дают? 😆
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idealstorm
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 00:19
idealstorm написав: Amethyst написав: Diman написав:
Усе, гипс уезжает, клиента снимают?
заряжаем до фонда чтоб получить легитимные?
Ага, отето антирестная идея, но щас же гарантируется анлим -- отето отмыться мона будет и никакая 0я не нужна
А кредиты еще дают?
думаю, дают. Например, М.Фридману, а то вроде ему не хватало на бытовые нужды.
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flysoulfly
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Додано: Суб 10 гру, 2022 19:57
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ramaz
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Додано: Суб 10 гру, 2022 20:00
най живе, бо 15% пощадний
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chipmunk
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Додано: Суб 10 гру, 2022 20:13
chipmunk написав:
най живе, бо 15% пощадний
Ну буде жити поки будуть гроші на виплату вкладникам і зарплат працівникам. Але цей процес не нескінчений. Як що ви уважно прочитали посилання то могли помітити що наразі у НБУ немає підстав для передачі банку "у рекрути" бо нема взагалі рефінансу та міжбанку і нема (поки що) невиконаних клієнтських платежів. Але останній пункт працює поки є кошти на коррахунках. Цей ресурс вичерпний і після припинення залучення депозитів наразі може поповнюватись лише погашенням існуючих кредитів. А кредитний портфель банку м'яко кажучи не дуже якісний. А ще треба платити персоналу. Якщо (або як тільки) кошти на коррахунках скінчаться - з'явиться "картотека" а значить НБУ отримає право на виведення банку з ринку. Сподіваюсь на краще і зичу банку встояти але на мій погляд якщо банк не зможе вжити реальні заходи по погашенню наявних неякісних кредитів і відсотків за ними - ТА тут лише справа часу. Часу на скільки лишиться останніх коштів на виконання поточних зобов'язань.
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Alien
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Додано: Суб 10 гру, 2022 20:14
Amethyst написав: Diman написав:
Усе, гипс уезжает, клиента снимают?
заряжаем до фонда чтоб получить легитимные?
Ага, отето антирестная идея, но щас же гарантируется анлим -- отето отмыться мона будет и никакая 0я не нужна
Отето зараз понесуть гроші в пральню
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Boundless
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:42
Выплаты из ФГВФЛ финмоном принимаются как источник дохода?
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emeta
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Додано: Нед 11 гру, 2022 14:51
emeta написав:
Выплаты из ФГВФЛ финмоном принимаются как источник дохода?
У кожного банку свої правила фінмону. Більшість банків у згаданому вами сенсі нормально сприймає виплати фгвфо, але є і виключення
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Alien
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