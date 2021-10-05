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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 278279280281

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:28

  Amethyst написав:
  Diman написав:Усе, гипс уезжает, клиента снимают?
заряжаем до фонда чтоб получить легитимные?

Ага, отето антирестная идея, но щас же гарантируется анлим -- отето отмыться мона будет и никакая 0я не нужна :mrgreen:

А кредиты еще дают? 😆
idealstorm
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Повідомлень: 1792
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 00:19

  idealstorm написав:
  Amethyst написав:
  Diman написав:Усе, гипс уезжает, клиента снимают?
заряжаем до фонда чтоб получить легитимные?

Ага, отето антирестная идея, но щас же гарантируется анлим -- отето отмыться мона будет и никакая 0я не нужна :mrgreen:

А кредиты еще дают?
думаю, дают. Например, М.Фридману, а то вроде ему не хватало на бытовые нужды.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:57

Занимательное чтиво про Forward Bank
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

най живе, бо 15% пощадний :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:13

  chipmunk написав:най живе, бо 15% пощадний :)

Ну буде жити поки будуть гроші на виплату вкладникам і зарплат працівникам. Але цей процес не нескінчений. Як що ви уважно прочитали посилання то могли помітити що наразі у НБУ немає підстав для передачі банку "у рекрути" бо нема взагалі рефінансу та міжбанку і нема (поки що) невиконаних клієнтських платежів. Але останній пункт працює поки є кошти на коррахунках. Цей ресурс вичерпний і після припинення залучення депозитів наразі може поповнюватись лише погашенням існуючих кредитів. А кредитний портфель банку м'яко кажучи не дуже якісний. А ще треба платити персоналу. Якщо (або як тільки) кошти на коррахунках скінчаться - з'явиться "картотека" а значить НБУ отримає право на виведення банку з ринку. Сподіваюсь на краще і зичу банку встояти але на мій погляд якщо банк не зможе вжити реальні заходи по погашенню наявних неякісних кредитів і відсотків за ними - ТА тут лише справа часу. Часу на скільки лишиться останніх коштів на виконання поточних зобов'язань.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 20:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Amethyst написав:
  Diman написав:Усе, гипс уезжает, клиента снимают?
заряжаем до фонда чтоб получить легитимные?

Ага, отето антирестная идея, но щас же гарантируется анлим -- отето отмыться мона будет и никакая 0я не нужна :mrgreen:
Отето зараз понесуть гроші в пральню
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 14:42

Выплаты из ФГВФЛ финмоном принимаются как источник дохода?
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 14:51

  emeta написав:Выплаты из ФГВФЛ финмоном принимаются как источник дохода?

У кожного банку свої правила фінмону. Більшість банків у згаданому вами сенсі нормально сприймає виплати фгвфо, але є і виключення
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 19:50

  chipmunk написав: бо 15% пощадний :)
на всю сумму, т.е. анлим ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 19:53

  flysoulfly написав:
  chipmunk написав: бо 15% пощадний :)
на всю сумму, т.е. анлим ?

До 300к
lloydbanksua
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