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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 гру, 2022 21:15
chipmunk написав:
най живе, бо 15% пощадний
з такими відсотками й офіційні депозити не потрібні)
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Додано: Пон 12 гру, 2022 06:17
До ситуації у Форварді треба ставитися як завжди повино бути у справжніх свинорилів з холодним розрахунком. Через скільки фонд виплачує після введення ТА? Начебто через місяць? То ж, якщо зараз на ощадний покласти, і через місяць встигнути отримати відсотки, то буде вигідніше, ніж тримати десь під 7 %. А якщо встигнути 2 місяці отримати, то буде так само, якщо б ви тримали десь під 10% . Ну а ризик того, скільки ще протримається Форвард - нехай кожен вирішує сам )
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