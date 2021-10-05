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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 279280281282

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 21:15

  chipmunk написав:най живе, бо 15% пощадний :)

з такими відсотками й офіційні депозити не потрібні)
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 22:41

  emeta написав:Выплаты из ФГВФЛ финмоном принимаются как источник дохода?

ходять слухи, що комусь навіть підійшло. Принаймні банк, в який надійде виплата, її не забанить. Але то не точно :lol:
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 06:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

До ситуації у Форварді треба ставитися як завжди повино бути у справжніх свинорилів з холодним розрахунком. Через скільки фонд виплачує після введення ТА? Начебто через місяць? То ж, якщо зараз на ощадний покласти, і через місяць встигнути отримати відсотки, то буде вигідніше, ніж тримати десь під 7 %. А якщо встигнути 2 місяці отримати, то буде так само, якщо б ви тримали десь під 10% . Ну а ризик того, скільки ще протримається Форвард - нехай кожен вирішує сам )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 10:55

не приходять смс підтвердження для входу в іб (за межі України)
варіанти рішення?
незабаром -
питання вирішене - проблема на стороні водафону.
все вдалося владнати :D
Востаннє редагувалось хуторянка в Пон 12 гру, 2022 12:41, всього редагувалось 1 раз.
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 11:17

  хуторянка написав:не приходять смс підтвердження для входу в іб (за межі України)
варіанти рішення?

Увiйти через сканування QR-коду додатком, який вiдкрити скануванням пальця
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 12:46

Alien
це для них космос :D
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 13:59

  1finanсier написав:Через скільки фонд виплачує після введення ТА? Начебто через місяць?
но практически - совсем не факт!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:04

  1finanсier написав:До ситуації у Форварді треба ставитися як завжди повино бути у справжніх свинорилів з холодним розрахунком.


Ну а ризик того, скільки ще протримається Форвард - нехай кожен вирішує сам
:mrgreen: а если как Надра в состоянии катарсиса, перешедшем в анабиоз, - с декабря2008 по 2010.
А в это время - инфляция и девальвация.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сьогодні отримав 3700грн бонусу. Банк все ще обіцяв, виконує
zuker1111
 
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