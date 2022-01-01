з такими відсотками й офіційні депозити не потрібні)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 гру, 2022 21:15
Додано: Нед 11 гру, 2022 22:41
Додано: Пон 12 гру, 2022 06:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
До ситуації у Форварді треба ставитися як завжди повино бути у справжніх свинорилів з холодним розрахунком. Через скільки фонд виплачує після введення ТА? Начебто через місяць? То ж, якщо зараз на ощадний покласти, і через місяць встигнути отримати відсотки, то буде вигідніше, ніж тримати десь під 7 %. А якщо встигнути 2 місяці отримати, то буде так само, якщо б ви тримали десь під 10% . Ну а ризик того, скільки ще протримається Форвард - нехай кожен вирішує сам )
Додано: Пон 12 гру, 2022 10:55
не приходять смс підтвердження для входу в іб (за межі України)
варіанти рішення?
незабаром -
питання вирішене - проблема на стороні водафону.
все вдалося владнати
Востаннє редагувалось хуторянка в Пон 12 гру, 2022 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 гру, 2022 11:17
Додано: Пон 12 гру, 2022 13:59
Додано: Пон 12 гру, 2022 14:04
а если как Надра в состоянии катарсиса, перешедшем в анабиоз, - с декабря2008 по 2010.
А в это время - инфляция и девальвация.
Додано: Пон 12 гру, 2022 17:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сьогодні отримав 3700грн бонусу. Банк все ще обіцяв, виконує
Додано: Вів 13 гру, 2022 00:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
ПУМБУ підходить (була суттєва "червона тропа" з Привату , потім дистанційно отримав з МЕГА і перевалило за поріг, ніхто і нічого і в банк звонив - кажуть "У ВАС ВСЕ ДОБРЕ" )
Привату підходить.
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