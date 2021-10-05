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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 280281282283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 05:11

  Goodman написав:
  ScaryBee написав:ходять слухи, що комусь навіть підійшло. Принаймні банк, в який надійде виплата, її не забанить. Але то не точно

ПУМБУ підходить (була суттєва "червона тропа" з Привату , потім дистанційно отримав з МЕГА і перевалило за поріг, ніхто і нічого і в банк звонив - кажуть "У ВАС ВСЕ ДОБРЕ" )
Привату підходить.

я так розумію, ви відповіли лише на другу частину моєї репліки "Принаймні банк, в який надійде виплата, її не забанить."?
А під відбілюванням варто розуміти, що ПУМБ вас забанив, а ви принесли довідку з привату, що там отримували виплату. І ПУМБ її зарахував.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 09:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ScaryBee написав:я так розумію, ви відповіли лише на другу частину моєї репліки "Принаймні банк, в який надійде виплата, її не забанить."?
А під відбілюванням варто розуміти, що ПУМБ вас забанив, а ви принесли довідку з привату, що там отримували виплату. І ПУМБ її зарахував

Кожна людина розуміє по своєму.
Ніхто мене не банив. До чого нести довідку, якщо всі банки бачать цей реестр на виплати. Принаймі ТАС запрошує на виплати і пропонує відкривати у себе депозит для "погорельців" , хоч Ви і не отримували в них виплату , а скористалися сервісом дистанційної виплати в іншому банку.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:03

zuker1111 И мне по +++ 3700 дали
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 19:50

Goodman якщо вас ніхто не банив, то ви не можете стверджувати що дана довідка дозволяє розбанити.
ScaryBee
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