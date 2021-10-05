|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 гру, 2022 05:11
Goodman написав: ScaryBee написав:
ходять слухи, що комусь навіть підійшло. Принаймні банк, в який надійде виплата, її не забанить. Але то не точно
ПУМБУ підходить (була суттєва "червона тропа" з Привату , потім дистанційно отримав з МЕГА і перевалило за поріг, ніхто і нічого і в банк звонив - кажуть "У ВАС ВСЕ ДОБРЕ" )
Привату підходить.
я так розумію, ви відповіли лише на другу частину моєї репліки "Принаймні банк, в який надійде виплата, її не забанить."?
А під відбілюванням варто розуміти, що ПУМБ вас забанив, а ви принесли довідку з привату, що там отримували виплату. І ПУМБ її зарахував.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 гру, 2022 09:39
ScaryBee написав:
я так розумію, ви відповіли лише на другу частину моєї репліки "Принаймні банк, в який надійде виплата, її не забанить."?
А під відбілюванням варто розуміти, що ПУМБ вас забанив, а ви принесли довідку з привату, що там отримували виплату. І ПУМБ її зарахував
Кожна людина розуміє по своєму.
Ніхто мене не банив. До чого нести довідку, якщо всі банки бачать цей реестр на виплати. Принаймі ТАС запрошує на виплати і пропонує відкривати у себе депозит для "погорельців" , хоч Ви і не отримували в них виплату , а скористалися сервісом дистанційної виплати в іншому банку.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5557
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 727 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 гру, 2022 11:03
zuker1111 И мне по +++ 3700 дали
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1298
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 гру, 2022 19:50
Goodman якщо вас ніхто не банив, то ви не можете стверджувати що дана довідка дозволяє розбанити.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5616
|2350153
|
|
|60
|29428
|
|
|930
|722972
|
|