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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 гру, 2022 11:41
mustbe
2часа перевод аналогично- "висит"
и выписку по ощадному не формирует.
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хуторянка
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П'ят 16 гру, 2022 16:41
rafa