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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:41

mustbe
с 8утра перевод счет-карта так и не проведен
и выписку по ощадному не формирует.
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 15:32

  хуторянка написав:mustbe
с 8утра перевод счет-карта так и не проведен
и выписку по ощадному не формирует.

Наразi у додатку та вебмордi недоступнi навiть iснуючi картки. Гарячка по телефону (дуже схвильованим голосом працiвницi) щиро перепрошує, каже що iснують проблеми з хостингом, проводяться термiновi регламентнi роботи та обiцяє, що пiсля 20 години усе запрацює.
Alien
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 248 раз.
 
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  #<1 ... 281282283284
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