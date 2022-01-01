mustbe
с 8утра перевод счет-карта так и не проведен
и выписку по ощадному не формирует.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 гру, 2022 11:41
mustbe
с 8утра перевод счет-карта так и не проведен
и выписку по ощадному не формирует.
Додано: Нед 18 гру, 2022 15:32
Наразi у додатку та вебмордi недоступнi навiть iснуючi картки. Гарячка по телефону (дуже схвильованим голосом працiвницi) щиро перепрошує, каже що iснують проблеми з хостингом, проводяться термiновi регламентнi роботи та обiцяє, що пiсля 20 години усе запрацює.
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