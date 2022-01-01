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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 гру, 2022 11:41
mustbe
с 8утра перевод счет-карта так и не проведен
и выписку по ощадному не формирует.
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хуторянка
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Додано: Нед 18 гру, 2022 15:32
хуторянка написав:mustbe
с 8утра перевод счет-карта так и не проведен
и выписку по ощадному не формирует.
Наразi у додатку та вебмордi недоступнi навiть iснуючi картки. Гарячка по телефону (дуже схвильованим голосом працiвницi) щиро перепрошує, каже що iснують проблеми з хостингом, проводяться термiновi регламентнi роботи та обiцяє, що пiсля 20 години усе запрацює.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 23:15
Alien написав: хуторянка написав:mustbe
с 8утра перевод счет-карта так и не проведен
и выписку по ощадному не формирует.
Наразi у додатку та вебмордi недоступнi навiть iснуючi картки. Гарячка по телефону (дуже схвильованим голосом працiвницi) щиро перепрошує, каже що iснують проблеми з хостингом, проводяться термiновi регламентнi роботи та обiцяє, що пiсля 20 години усе запрацює.
В 21-10 платил с карты комуналку. Все получилось, карты отображаются.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 23:30
жив ещё скунс
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emeta
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Додано: Пон 19 гру, 2022 13:40
emeta написав:
жив ещё скунс
на половину.
вчерашний внутрибанковский платеж так и не прошел-со счета деньги списались на карту так и не поступили.Троекратное обращение в кал результата не дало.
отмазка ждите еще два часа
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хуторянка
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Додано: Пон 19 гру, 2022 13:47
хуторянка написав:
вчерашний внутрибанковский платеж так и не прошел-со счета деньги списались на карту так и не поступили.Троекратное обращение в кал результата не дало.
отмазка ждите еще два часа
На карточный счёт - приехали ещё вчера вечером.
На саму карту - приедут после обеда.
Ждём.
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mustbe
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Додано: Пон 19 гру, 2022 14:57
Аналогично. Со счета списали, на карту не зачислили. Но после моего третьего обращения в 14.30 велели ждать уже до завтра
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Додано: Пон 19 гру, 2022 21:55
Какие отделения работают на генераторах в Киеве? Если есть такие вообще.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 20 гру, 2022 10:31
Наконец-то, спустя трое суток деньги с ощадного счета пришли на карту.
Виват, Скунс!
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Додано: Вів 20 гру, 2022 10:33
lloydbanksua написав:
Какие отделения работают на генераторах в Киеве? Если есть такие вообще.
ЦО на Саксаганского 105
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mustbe
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