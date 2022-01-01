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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:41

mustbe
с 8утра перевод счет-карта так и не проведен
и выписку по ощадному не формирует.
хуторянка
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Повідомлень: 2859
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 15:32

  хуторянка написав:mustbe
с 8утра перевод счет-карта так и не проведен
и выписку по ощадному не формирует.

Наразi у додатку та вебмордi недоступнi навiть iснуючi картки. Гарячка по телефону (дуже схвильованим голосом працiвницi) щиро перепрошує, каже що iснують проблеми з хостингом, проводяться термiновi регламентнi роботи та обiцяє, що пiсля 20 години усе запрацює.
Alien
 
Повідомлень: 1005
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Подякували: 250 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 23:15

  Alien написав:
  хуторянка написав:mustbe
с 8утра перевод счет-карта так и не проведен
и выписку по ощадному не формирует.

Наразi у додатку та вебмордi недоступнi навiть iснуючi картки. Гарячка по телефону (дуже схвильованим голосом працiвницi) щиро перепрошує, каже що iснують проблеми з хостингом, проводяться термiновi регламентнi роботи та обiцяє, що пiсля 20 години усе запрацює.


В 21-10 платил с карты комуналку. Все получилось, карты отображаются.
iurii44
 
Повідомлень: 949
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 23:30

жив ещё скунс
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 13:40

  emeta написав:жив ещё скунс

на половину.
вчерашний внутрибанковский платеж так и не прошел-со счета деньги списались на карту так и не поступили.Троекратное обращение в кал результата не дало.
отмазка ждите еще два часа :mrgreen:
хуторянка
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Повідомлень: 2859
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 13:47

  хуторянка написав:вчерашний внутрибанковский платеж так и не прошел-со счета деньги списались на карту так и не поступили.Троекратное обращение в кал результата не дало.
отмазка ждите еще два часа :mrgreen:

На карточный счёт - приехали ещё вчера вечером.
На саму карту - приедут после обеда.
Ждём.
mustbe
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Повідомлень: 6600
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 14:57

Аналогично. Со счета списали, на карту не зачислили. Но после моего третьего обращения в 14.30 велели ждать уже до завтра
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:55

Какие отделения работают на генераторах в Киеве? Если есть такие вообще.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 10:31

Наконец-то, спустя трое суток деньги с ощадного счета пришли на карту.
Виват, Скунс!
Gost2013
 
Повідомлень: 228
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 10:33

  lloydbanksua написав:Какие отделения работают на генераторах в Киеве? Если есть такие вообще.

ЦО на Саксаганского 105
mustbe
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