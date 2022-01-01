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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:17

  mustbe написав:
  lloydbanksua написав:Какие отделения работают на генераторах в Киеве? Если есть такие вообще.

ЦО на Саксаганского 105

Отделение работает. Снимал закончившийся депозит, без предварительного заказа.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1263
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Подякував: 60 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:46

АТ «БАНК ФОРВАРД» вживає заходів для забезпечення безперервності роботи у разі тривалої відсутності електропостачання

https://forward-bank.com/press-center/p ... ti-roboti/
greenozon
 
Повідомлень: 14496
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:05

  greenozon написав:АТ «БАНК ФОРВАРД» вживає заходів для забезпечення безперервності роботи у разі тривалої відсутності електропостачання

https://forward-bank.com/press-center/p ... ti-roboti/

Видимо поэтому они сегодня с утра не присылают ОТП- пароли для проведения платежей.😀
Gost2013
 
Повідомлень: 229
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