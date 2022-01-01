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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 гру, 2022 12:17
mustbe написав: lloydbanksua написав:
Какие отделения работают на генераторах в Киеве? Если есть такие вообще.
ЦО на Саксаганского 105
Отделение работает. Снимал закончившийся депозит, без предварительного заказа.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 20 гру, 2022 12:46
АТ «БАНК ФОРВАРД» вживає заходів для забезпечення безперервності роботи у разі тривалої відсутності електропостачанняhttps://forward-bank.com/press-center/p ... ti-roboti/
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Додано: Вів 20 гру, 2022 13:05
Видимо поэтому они сегодня с утра не присылают ОТП- пароли для проведения платежей.😀
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Gost2013
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Додано: Вів 20 гру, 2022 16:27
Gost2013 написав:
Видимо поэтому они сегодня с утра не присылают ОТП- пароли для проведения платежей.😀
сьогодні робив пару зовнішніх СЕП-ів (уже всі дойшли)
СМС заходили вчасно (до 30 сек)
водафон
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greenozon
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