Отделение работает. Снимал закончившийся депозит, без предварительного заказа.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 гру, 2022 12:17
Додано: Вів 20 гру, 2022 12:46
АТ «БАНК ФОРВАРД» вживає заходів для забезпечення безперервності роботи у разі тривалої відсутності електропостачання
Додано: Вів 20 гру, 2022 13:05
Видимо поэтому они сегодня с утра не присылают ОТП- пароли для проведения платежей.😀
Додано: Вів 20 гру, 2022 16:27
сьогодні робив пару зовнішніх СЕП-ів (уже всі дойшли)
СМС заходили вчасно (до 30 сек)
водафон
Додано: Чет 22 гру, 2022 11:36
У кого-то сеп с утра ушел? У меня вчерашний до сих пор висит. Гарячка включает дурочку о регламенте.
Отбой. Попинал гарячку как через 10 мин деньги со статуса Ожидание появились в другом банке. Магия
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