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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:17

  mustbe написав:
  lloydbanksua написав:Какие отделения работают на генераторах в Киеве? Если есть такие вообще.

ЦО на Саксаганского 105

Отделение работает. Снимал закончившийся депозит, без предварительного заказа.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1277
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Подякував: 61 раз.
Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:46

АТ «БАНК ФОРВАРД» вживає заходів для забезпечення безперервності роботи у разі тривалої відсутності електропостачання

https://forward-bank.com/press-center/p ... ti-roboti/
greenozon
 
Повідомлень: 14510
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:05

  greenozon написав:АТ «БАНК ФОРВАРД» вживає заходів для забезпечення безперервності роботи у разі тривалої відсутності електропостачання

https://forward-bank.com/press-center/p ... ti-roboti/

Видимо поэтому они сегодня с утра не присылают ОТП- пароли для проведения платежей.😀
Gost2013
 
Повідомлень: 229
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 16:27

  Gost2013 написав:
  greenozon написав:АТ «БАНК ФОРВАРД» вживає заходів для забезпечення безперервності роботи у разі тривалої відсутності електропостачання

https://forward-bank.com/press-center/p ... ti-roboti/

Видимо поэтому они сегодня с утра не присылают ОТП- пароли для проведения платежей.😀



сьогодні робив пару зовнішніх СЕП-ів (уже всі дойшли)
СМС заходили вчасно (до 30 сек)
водафон
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:36

У кого-то сеп с утра ушел? У меня вчерашний до сих пор висит. Гарячка включает дурочку о регламенте.

Отбой. Попинал гарячку как через 10 мин деньги со статуса Ожидание появились в другом банке. Магия
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:05

Забав депо грв. без проблем - частково з карт на карти решту в касі.

По долару, кажуть, ліміт видачі добовий 800 на сьогодні.
Viz
 
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