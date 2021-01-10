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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:17

  mustbe написав:
  lloydbanksua написав:Какие отделения работают на генераторах в Киеве? Если есть такие вообще.

ЦО на Саксаганского 105

Отделение работает. Снимал закончившийся депозит, без предварительного заказа.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:46

АТ «БАНК ФОРВАРД» вживає заходів для забезпечення безперервності роботи у разі тривалої відсутності електропостачання

https://forward-bank.com/press-center/p ... ti-roboti/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 13:05

  greenozon написав:АТ «БАНК ФОРВАРД» вживає заходів для забезпечення безперервності роботи у разі тривалої відсутності електропостачання

https://forward-bank.com/press-center/p ... ti-roboti/

Видимо поэтому они сегодня с утра не присылают ОТП- пароли для проведения платежей.😀
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 16:27

  Gost2013 написав:
  greenozon написав:АТ «БАНК ФОРВАРД» вживає заходів для забезпечення безперервності роботи у разі тривалої відсутності електропостачання

https://forward-bank.com/press-center/p ... ti-roboti/

Видимо поэтому они сегодня с утра не присылают ОТП- пароли для проведения платежей.😀



сьогодні робив пару зовнішніх СЕП-ів (уже всі дойшли)
СМС заходили вчасно (до 30 сек)
водафон
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:36

У кого-то сеп с утра ушел? У меня вчерашний до сих пор висит. Гарячка включает дурочку о регламенте.

Отбой. Попинал гарячку как через 10 мин деньги со статуса Ожидание появились в другом банке. Магия
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:05

Забав депо грв. без проблем - частково з карт на карти решту в касі.

По долару, кажуть, ліміт видачі добовий 800 на сьогодні.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:00

  Viz написав:Забав депо грв. без проблем - частково з карт на карти решту в касі.

По долару, кажуть, ліміт видачі добовий 800 на сьогодні.

Де є інформація про ліміти по рахунку і картці
sens
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:27

sens

набирав гарячу пару раз різних операторів.. відповідало дійсності

3 тис. з кожної карти та по реквізитах - але на різні карти. На одну карту з 3 Форварда не пустить.

По реквізитах можна і більше але через попередню заявку.

не раніше 24 год можна повторити

або в касі все зняти за раз

не знаю чи є один сумарний документ.. не думаю.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:19

  Howl написав:В данном банке оформлены карты КОКО (кредитная, доходная и пенсионная) и сберигательный счёт. Задача была вывести денежные средства с выплаченного депозита.

С каждой карты толкнул по 3к ₴ на разные карты других банков (итого 9к ₴). Замечу, если вы толкнули на свою карту Cameleon (как пример), то другой клиент Форварда пополнить эту же карту не сможет -- будет сообщено о превышении лимита получателя. Также с каждой карты получилось сделать исходящий СЭП по 3к ₴ (итого ещё 9к ₴), счёт (IBAN) получателя может быть один.
Почему-то поддержка говорила, что бесплатный лимит на вывод 3к ₴ общий для этих двух операций. Хотя в тарифах указано, что он раздельный (как я понял).

Сделать исходящий СЭП с кредитной карты КОКО, на которой изначально не было и нет лимита, не получилось -- превыщен лимит. Оператор сообщает, что упирается влимит на снятие наличных. Лимиты типа можно изменть через чат-бот в Telegram (запрос обрабатывается до 15 минут), но такое впечатление, что работает эта функция коряво.

Тянучка с данных карт после этого всего уже не работала -- превышен лимит.
Исходящий СЭП со сберсчёта -- ещё 3к ₴. Получатель может быть тот, который указывался в СЭПах по картам.

ps В банкинге, если выбрали бесплатный лимит 3к ₴, то после ввода суммы система корректно нарисует возможную комиссию за операцию. Здесь это сделано удобно.

Коллега Howi очень толково расписал 1.11.22.
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:47

  Viz написав:По долару, кажуть, ліміт видачі добовий 800 на сьогодні.

820
30к по курсу НБУ
mustbe
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