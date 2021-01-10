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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 19:54
sens написав: Viz написав:
Забав депо грв. без проблем - частково з карт на карти решту в касі.
По долару, кажуть, ліміт видачі добовий 800 на сьогодні.
Де є інформація про ліміти по рахунку і картці
на сайті банку останні ліміти та умови - https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/
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