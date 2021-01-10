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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:54

  sens написав:
  Viz написав:Забав депо грв. без проблем - частково з карт на карти решту в касі.

По долару, кажуть, ліміт видачі добовий 800 на сьогодні.

Де є інформація про ліміти по рахунку і картці


на сайті банку останні ліміти та умови - https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/
greenozon
 
Повідомлень: 14513
З нами з: 01.06.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
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  #<1 ... 283284285286
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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