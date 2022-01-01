на сайті банку останні ліміти та умови -
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 19:54
на сайті банку останні ліміти та умови -
Додано: Сер 28 гру, 2022 17:13
Увага! Оновлення Forward online!
Шановні клієнти, інформуємо вас, що сьогодні, 28 грудня, з 20:30 планується
оновлення мобільного банкінгу.
У цей час Forward online буде не доступний для використання орієнтовно 30-40 хвилин.
Перепрошуємо за тимчасові незручності!
Бережіть себе!
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