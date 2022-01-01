RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:54

  sens написав:
  Viz написав:Забав депо грв. без проблем - частково з карт на карти решту в касі.

По долару, кажуть, ліміт видачі добовий 800 на сьогодні.

Де є інформація про ліміти по рахунку і картці


на сайті банку останні ліміти та умови - https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/
greenozon
 
Повідомлень: 14514
З нами з: 01.06.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:13

Увага! Оновлення Forward online!

Шановні клієнти, інформуємо вас, що сьогодні, 28 грудня, з 20:30 планується
оновлення мобільного банкінгу.
У цей час Forward online буде не доступний для використання орієнтовно 30-40 хвилин.
Перепрошуємо за тимчасові незручності!
Бережіть себе!
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2833
З нами з: 24.09.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 283284285286
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, Nona9, МТБ БАНК і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 22, 23, 24
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
236 230980
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 гру, 2022 17:34
Nona9
МТБ Банк 1 ... 11, 12, 13
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
122 177435
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 гру, 2022 17:28
МТБ БАНК
А-Банк 1 ... 60, 61, 62
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
612 614343
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 гру, 2022 16:58
Citizen_D

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (123)
28.12.2022 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.