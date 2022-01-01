на сайті банку останні ліміти та умови -
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 19:54
на сайті банку останні ліміти та умови -
Додано: Сер 28 гру, 2022 17:13
Увага! Оновлення Forward online!
Шановні клієнти, інформуємо вас, що сьогодні, 28 грудня, з 20:30 планується
оновлення мобільного банкінгу.
У цей час Forward online буде не доступний для використання орієнтовно 30-40 хвилин.
Перепрошуємо за тимчасові незручності!
Бережіть себе!
Додано: Суб 31 гру, 2022 09:38
Ахтунг !
Не работают внутрибанковские переводы, висят в обработке.
Ждём понедельника.
Просто нет слов. Прекрасный подарок на Новый год от банка.
Скунс - такой скунс
Додано: Суб 31 гру, 2022 09:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Проценты пришли. Перевод внутри одного акка прошел
... А не... Таки не работает- в статусе Очикуе...Хотя баланс на доноре изменился, на получателе - нет
Востаннє редагувалось arkavs в Суб 31 гру, 2022 10:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 31 гру, 2022 09:56
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