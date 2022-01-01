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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:54

  sens написав:
  Viz написав:Забав депо грв. без проблем - частково з карт на карти решту в касі.

По долару, кажуть, ліміт видачі добовий 800 на сьогодні.

Де є інформація про ліміти по рахунку і картці


на сайті банку останні ліміти та умови - https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:13

Увага! Оновлення Forward online!

Шановні клієнти, інформуємо вас, що сьогодні, 28 грудня, з 20:30 планується
оновлення мобільного банкінгу.
У цей час Forward online буде не доступний для використання орієнтовно 30-40 хвилин.
Перепрошуємо за тимчасові незручності!
Бережіть себе!
Support BForward
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Ахтунг !
Не работают внутрибанковские переводы, висят в обработке.
Ждём понедельника.
Просто нет слов. Прекрасный подарок на Новый год от банка.
Скунс - такой скунс
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Проценты пришли. Перевод внутри одного акка прошел

... А не... Таки не работает- в статусе Очикуе...Хотя баланс на доноре изменился, на получателе - нет
Востаннє редагувалось arkavs в Суб 31 гру, 2022 10:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:56

  arkavs написав:Проценты пришли

Пока - только виртуально. Станут доступны в пн
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