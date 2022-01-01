Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 19:54
sens написав: Viz написав:
Забав депо грв. без проблем - частково з карт на карти решту в касі.
По долару, кажуть, ліміт видачі добовий 800 на сьогодні.
Де є інформація про ліміти по рахунку і картці
на сайті банку останні ліміти та умови -
https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/
greenozon
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Додано: Сер 28 гру, 2022 17:13
Шановні клієнти, інформуємо вас, що сьогодні, 28 грудня, з 20:30 планується
оновлення мобільного банкінгу. У цей час Forward online буде не доступний для використання орієнтовно 30-40 хвилин. Перепрошуємо за тимчасові незручності! Бережіть себе!
Support BForward
Представник банку
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Додано: Суб 31 гру, 2022 09:38
Ахтунг !
Не работают внутрибанковские переводы, висят в обработке. Ждём понедельника. Просто нет слов. Прекрасный подарок на Новый год от банка. Скунс - такой скунс
mustbe
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Додано: Суб 31 гру, 2022 09:54
Проценты пришли. Перевод внутри одного акка прошел
... А не... Таки не работает- в статусе Очикуе...Хотя баланс на доноре изменился, на получателе - нет
Востаннє редагувалось
arkavs
в Суб 31 гру, 2022 10:01, всього редагувалось 2 разів.
arkavs
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Додано: Суб 31 гру, 2022 09:56
arkavs написав:
Проценты пришли
Пока - только виртуально. Станут доступны в пн
mustbe
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:16
Да, с внутрибанком Фарсик подложил хрюшку.
Кащей
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:23
mustbe написав:
Ахтунг !
Не работают внутрибанковские переводы, висят в обработке.
Ждём понедельника.
Просто нет слов. Прекрасный подарок на Новый год от банка.
Скунс - такой скунс
А что не так? Выходные, конец года. Празднуйте, какие переводы.
Ромасик
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:40
Вітаю. З Прийдешнім всіх! Підкажіть відсотки на карті з'явились, а чи можна ними вже користуватися? Бо випуску завантажити, або на електронну пошту не вдається отримати, пише помилка.
_PORT_UA
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:46
Ромасик написав:
А что не так? Выходные, конец года. Празднуйте, какие переводы.
Придётся в новогоднюю ночь сидеть без оливье, мандаринов и шампанского, жевать прошлогодний хлеб.
Ганьба какая-то
Проценты по картам уже видны, но станут доступны только в понедельник.
Тогда же приедут и проценты по сберу
mustbe
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:47
_PORT_UA написав:
Вітаю. З Прийдешнім всіх! Підкажіть відсотки на карті з'явились, а чи можна ними вже користуватися?
Ні
Ромасик
Повідомлень: 5597
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1336 раз.
Подякували: 780 раз.
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