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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 гру, 2022 10:49
mustbe написав: Ромасик написав:
А что не так? Выходные, конец года. Празднуйте, какие переводы.
Придётся в новогоднюю ночь сидеть без оливье, мандаринов и шампанского, жевать прошлогодний хлеб.
Ганьба какая-то
Не бачу зв'язку між скунсом і мандаринами.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:53
Ромасик написав: mustbe написав:
Придётся в новогоднюю ночь сидеть без оливье, мандаринов и шампанского, жевать прошлогодний хлеб.
Ганьба какая-то
Не бачу зв'язку між скунсом і мандаринами.
А он есть
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