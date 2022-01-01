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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 284285286287

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 10:49

  mustbe написав:
  Ромасик написав:А что не так? Выходные, конец года. Празднуйте, какие переводы.

Придётся в новогоднюю ночь сидеть без оливье, мандаринов и шампанского, жевать прошлогодний хлеб.
Ганьба какая-то

Не бачу зв'язку між скунсом і мандаринами.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 10:53

  Ромасик написав:
  mustbe написав:Придётся в новогоднюю ночь сидеть без оливье, мандаринов и шампанского, жевать прошлогодний хлеб.
Ганьба какая-то

Не бачу зв'язку між скунсом і мандаринами.

А он есть
mustbe
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  #<1 ... 284285286287
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