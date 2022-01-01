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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 гру, 2022 10:49
mustbe написав: Ромасик написав:
А что не так? Выходные, конец года. Празднуйте, какие переводы.
Придётся в новогоднюю ночь сидеть без оливье, мандаринов и шампанского, жевать прошлогодний хлеб.
Ганьба какая-то
Не бачу зв'язку між скунсом і мандаринами.
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Ромасик
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Додано: Суб 31 гру, 2022 10:53
Ромасик написав: mustbe написав:
Придётся в новогоднюю ночь сидеть без оливье, мандаринов и шампанского, жевать прошлогодний хлеб.
Ганьба какая-то
Не бачу зв'язку між скунсом і мандаринами.
А он есть
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mustbe
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Додано: Суб 31 гру, 2022 12:40
Выписку не отправляет ни файлом, ни на почту. Остаток на карте в одном месте один показыает, а если нажать на выписку по карте то другой. Как узнать правильный остаток?
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andreyiskra
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Додано: Суб 31 гру, 2022 13:17
mustbe написав:
Проценты по картам уже видны, но станут доступны только в понедельник.
Тогда же приедут и проценты по сберу
Проценти по сбєру вже видно. Доступність на стягування не перевіряв - мені не треба я вже свій фінансовий рік закрив, гросбух звів - святкую - чого і усім бажаю. З наступаючим Новим роком - миру та добра нам усім!
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Додано: Суб 31 гру, 2022 13:52
Пациент просрался, внутрибанк пашет.
Ну хоть так.
Всех с наступающим !
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mustbe
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Додано: Суб 31 гру, 2022 14:05
andreyiskra написав:
Выписку не отправляет ни файлом, ни на почту. Остаток на карте в одном месте один показыает, а если нажать на выписку по карте то другой. Как узнать правильный остаток?
Перекинуть со сбера на карту 100 грн.
В пришедшем пуше будет виден реальный остаток
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Додано: Суб 31 гру, 2022 14:21
mustbe написав:
Пациент просрался, внутрибанк пашет.
P2p толкалка на внешнюю карту тоже отработала довольно шустро
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arkavs
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