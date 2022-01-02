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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 284285286287

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 10:49

  mustbe написав:
  Ромасик написав:А что не так? Выходные, конец года. Празднуйте, какие переводы.

Придётся в новогоднюю ночь сидеть без оливье, мандаринов и шампанского, жевать прошлогодний хлеб.
Ганьба какая-то

Не бачу зв'язку між скунсом і мандаринами.
Ромасик
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Повідомлень: 5622
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Подякував: 1336 раз.
Подякували: 781 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 10:53

  Ромасик написав:
  mustbe написав:Придётся в новогоднюю ночь сидеть без оливье, мандаринов и шампанского, жевать прошлогодний хлеб.
Ганьба какая-то

Не бачу зв'язку між скунсом і мандаринами.

А он есть
mustbe
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Повідомлень: 6665
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 943 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 12:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Выписку не отправляет ни файлом, ни на почту. Остаток на карте в одном месте один показыает, а если нажать на выписку по карте то другой. Как узнать правильный остаток?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1306
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:17

  mustbe написав:
Проценты по картам уже видны, но станут доступны только в понедельник.
Тогда же приедут и проценты по сберу

Проценти по сбєру вже видно. Доступність на стягування не перевіряв - мені не треба я вже свій фінансовий рік закрив, гросбух звів - святкую - чого і усім бажаю. З наступаючим Новим роком - миру та добра нам усім!
Alien
 
Повідомлень: 1074
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Подякував: 41 раз.
Подякували: 275 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 13:52

Пациент просрался, внутрибанк пашет.
Ну хоть так.
Всех с наступающим !
mustbe
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Повідомлень: 6665
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 943 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:05

  andreyiskra написав:Выписку не отправляет ни файлом, ни на почту. Остаток на карте в одном месте один показыает, а если нажать на выписку по карте то другой. Как узнать правильный остаток?

Перекинуть со сбера на карту 100 грн.
В пришедшем пуше будет виден реальный остаток
mustbe
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Повідомлень: 6665
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 943 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:21

  mustbe написав:Пациент просрался, внутрибанк пашет.

P2p толкалка на внешнюю карту тоже отработала довольно шустро
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:08

Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:55

  AndriyQ написав:Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!

Начисляет, мне пришли.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:00

на ладан дышит, но платит исправно
emeta
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