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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:34

  lloydbanksua написав:
  AndriyQ написав:Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!

Начисляет, мне пришли.

Аналогично.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 05:52

  nord написав:
  lloydbanksua написав:
  AndriyQ написав:Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!

Начисляет, мне пришли.

Аналогично.

Так депозити недоступні,вважаю що очікує банк те саме що і ПІБ . У кого є вклад в ПІНбанк теж краще отримати гроші,бо є депозити,але курс НБУ ну дуже відрізняється від ринкового
sens
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Повідомлень: 13088
З нами з: 12.09.13
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  #<1 ... 285286287288
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