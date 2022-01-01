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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 січ, 2023 19:34
lloydbanksua написав: AndriyQ написав:
Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!
Начисляет, мне пришли.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 05:52
nord написав: lloydbanksua написав: AndriyQ написав:
Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!
Начисляет, мне пришли.
Аналогично.
Так депозити недоступні,вважаю що очікує банк те саме що і ПІБ . У кого є вклад в ПІНбанк теж краще отримати гроші,бо є депозити,але курс НБУ ну дуже відрізняється від ринкового
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Додано: Вів 03 січ, 2023 10:05
sens написав:
Так депозити недоступні,вважаю що очікує банк те саме що і ПІБ . У кого є вклад в ПІНбанк теж краще отримати гроші,бо є депозити,але курс НБУ ну дуже відрізняється від ринкового
Депозиты я все забрал, осталась мелочевка на ощадном. ПИНом и ПИБом никогда не пользовался.
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