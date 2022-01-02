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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 січ, 2023 19:34
lloydbanksua написав: AndriyQ написав:
Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!
Начисляет, мне пришли.
Аналогично.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 05:52
nord написав: lloydbanksua написав: AndriyQ написав:
Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!
Начисляет, мне пришли.
Аналогично.
Так депозити недоступні,вважаю що очікує банк те саме що і ПІБ . У кого є вклад в ПІНбанк теж краще отримати гроші,бо є депозити,але курс НБУ ну дуже відрізняється від ринкового
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Додано: Вів 03 січ, 2023 10:05
sens написав:
Так депозити недоступні,вважаю що очікує банк те саме що і ПІБ . У кого є вклад в ПІНбанк теж краще отримати гроші,бо є депозити,але курс НБУ ну дуже відрізняється від ринкового
Депозиты я все забрал, осталась мелочевка на ощадном. ПИНом и ПИБом никогда не пользовался.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 16:21
напомните плиз после поледних изменений если сдернуть сторонним сервисом соточку-другую с кокошки то комис влепят или нет?
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Додано: Вів 03 січ, 2023 16:23
mephala написав:
напомните плиз после поледних изменений если сдернуть сторонним сервисом соточку-другую с кокошки то комис влепят или нет?
Не влепят
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Додано: Вів 03 січ, 2023 16:57
mephala написав:
напомните плиз после поледних изменений если сдернуть сторонним сервисом соточку-другую с кокошки то комис влепят или нет?
До 3000 в день з кожної кокошки можна тягнути абсолютно безкоштовно. А бiльше форвардбанк просто не дасть стягнути.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 19:27
AndriyQ написав:
Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!
мне на полинничек тоже ничего не дали, может там от 1000 надо ?
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Додано: Вів 03 січ, 2023 20:17
cohan написав: AndriyQ написав:
Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!
мне на полинничек тоже ничего не дали, может там от 1000 надо ?
Да, надо от 1000https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf
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Додано: Сер 04 січ, 2023 07:10
ramzes4 написав: cohan написав: AndriyQ написав:
Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!
мне на полинничек тоже ничего не дали, может там от 1000 надо ?
Да, надо от 1000https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf
які наразі ліміти на сеп в інший банк по реквізитам з різних поточних ,к депозиту та ощадному?
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Додано: Сер 04 січ, 2023 10:37
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мне на полинничек тоже ничего не дали, может там от 1000 надо ?[/quote]
Да, надо от 1000https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf
[/quote] які наразі ліміти на сеп в інший банк по реквізитам з різних поточних ,к депозиту та ощадному?[/quote]
3000 із одного поточного СЕП
деталі вже давав - viewtopic.php?p=5522536#p5522536
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