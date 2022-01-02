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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:34

  lloydbanksua написав:
  AndriyQ написав:Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!

Начисляет, мне пришли.

Аналогично.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 05:52

  nord написав:
  lloydbanksua написав:
  AndriyQ написав:Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!

Начисляет, мне пришли.

Аналогично.

Так депозити недоступні,вважаю що очікує банк те саме що і ПІБ . У кого є вклад в ПІНбанк теж краще отримати гроші,бо є депозити,але курс НБУ ну дуже відрізняється від ринкового
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:05

  sens написав:Так депозити недоступні,вважаю що очікує банк те саме що і ПІБ . У кого є вклад в ПІНбанк теж краще отримати гроші,бо є депозити,але курс НБУ ну дуже відрізняється від ринкового

Депозиты я все забрал, осталась мелочевка на ощадном. ПИНом и ПИБом никогда не пользовался.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

напомните плиз после поледних изменений если сдернуть сторонним сервисом соточку-другую с кокошки то комис влепят или нет?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:23

  mephala написав:напомните плиз после поледних изменений если сдернуть сторонним сервисом соточку-другую с кокошки то комис влепят или нет?

Не влепят
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:57

  mephala написав:напомните плиз после поледних изменений если сдернуть сторонним сервисом соточку-другую с кокошки то комис влепят или нет?

До 3000 в день з кожної кокошки можна тягнути абсолютно безкоштовно. А бiльше форвардбанк просто не дасть стягнути.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:27

  AndriyQ написав:Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!


мне на полинничек тоже ничего не дали, может там от 1000 надо ?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 20:17

  cohan написав:
  AndriyQ написав:Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!


мне на полинничек тоже ничего не дали, может там от 1000 надо ?

Да, надо от 1000
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 07:10

  ramzes4 написав:
  cohan написав:
  AndriyQ написав:Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!


мне на полинничек тоже ничего не дали, может там от 1000 надо ?

Да, надо от 1000
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf
які наразі ліміти на сеп в інший банк по реквізитам з різних поточних ,к депозиту та ощадному?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 10:37

---
мне на полинничек тоже ничего не дали, может там от 1000 надо ?[/quote]
Да, надо от 1000
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf[/quote] які наразі ліміти на сеп в інший банк по реквізитам з різних поточних ,к депозиту та ощадному?[/quote]





3000 із одного поточного СЕП

деталі вже давав - viewtopic.php?p=5522536#p5522536
greenozon
 
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