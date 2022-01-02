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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 січ, 2023 21:06
ramzes4 написав: cohan написав: AndriyQ написав:
Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!
мне на полинничек тоже ничего не дали, может там от 1000 надо ?
Да, надо от 1000https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf
ага, поиграем чуток
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