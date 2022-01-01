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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:06

  ramzes4 написав:
  cohan написав:
  AndriyQ написав:Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!


мне на полинничек тоже ничего не дали, может там от 1000 надо ?

Да, надо от 1000
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf


ага, поиграем чуток
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Як думаєте в цьому місяці банк нічого поганого не чекає? Чи можна деякий час трошки грн.(до 10к)потримати на Коко Дебетці?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

У меня 40к лежит. И депо больше 350к. Особо не переживаю.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:54

  andreyiskra написав:У меня 40к лежит. И депо больше 350к. Особо не переживаю.
мені не дає відкриття нових вкладів,тому на конверт онлайн до інших
sens
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