ramzes4 написав:
Да, надо от 1000
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf
ага, поиграем чуток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 січ, 2023 21:06
ага, поиграем чуток
Додано: Чет 05 січ, 2023 15:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Як думаєте в цьому місяці банк нічого поганого не чекає? Чи можна деякий час трошки грн.(до 10к)потримати на Коко Дебетці?
Додано: Чет 05 січ, 2023 16:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
У меня 40к лежит. И депо больше 350к. Особо не переживаю.
Додано: Чет 05 січ, 2023 16:54
Додано: Чет 05 січ, 2023 17:35
Ощадний они не открывают уже?
Карты хоть перевыпускают если срок закончился?
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