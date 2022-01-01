RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:06

  ramzes4 написав:
  cohan написав:
  AndriyQ написав:Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!


мне на полинничек тоже ничего не дали, может там от 1000 надо ?

Да, надо от 1000
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf


ага, поиграем чуток
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4919
З нами з: 27.09.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Як думаєте в цьому місяці банк нічого поганого не чекає? Чи можна деякий час трошки грн.(до 10к)потримати на Коко Дебетці?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 09.02.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

У меня 40к лежит. И депо больше 350к. Особо не переживаю.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:54

  andreyiskra написав:У меня 40к лежит. И депо больше 350к. Особо не переживаю.
мені не дає відкриття нових вкладів,тому на конверт онлайн до інших
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13097
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:35

Ощадний они не открывают уже?
Карты хоть перевыпускают если срок закончился?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:32

як на мене то барсук пішов в зимову сплячку до кращих часів, але чи довго він протяне в такому режимі?.. мабуть поки сало буде в барлозі :mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
Повідомлень: 14532
З нами з: 01.06.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 286287288289
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: STIGA і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Піреус Банк МКБ 1 ... 11, 12, 13
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
120 103556
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 січ, 2023 21:07
antey718
А-Банк 1 ... 62, 63, 64
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
635 618500
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 січ, 2023 20:44
Alien
Айбокс Банк 1 ... 11, 12, 13
Герания » Вів 11 січ, 2022 11:09
125 37978
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 січ, 2023 19:03
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.