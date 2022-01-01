RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:06

  ramzes4 написав:
  cohan написав:
  AndriyQ написав:Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!


мне на полинничек тоже ничего не дали, может там от 1000 надо ?

Да, надо от 1000
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf


ага, поиграем чуток
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4929
З нами з: 27.09.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 15:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Як думаєте в цьому місяці банк нічого поганого не чекає? Чи можна деякий час трошки грн.(до 10к)потримати на Коко Дебетці?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 09.02.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

У меня 40к лежит. И депо больше 350к. Особо не переживаю.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 16:54

  andreyiskra написав:У меня 40к лежит. И депо больше 350к. Особо не переживаю.
мені не дає відкриття нових вкладів,тому на конверт онлайн до інших
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13097
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 17:35

Ощадний они не открывают уже?
Карты хоть перевыпускают если срок закончился?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:32

як на мене то барсук пішов в зимову сплячку до кращих часів, але чи довго він протяне в такому режимі?.. мабуть поки сало буде в барлозі :mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
Повідомлень: 14534
З нами з: 01.06.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:34

  greenozon написав:як на мене то барсук пішов в зимову сплячку до кращих часів, але чи довго він протяне в такому режимі?.. мабуть поки сало буде в барлозі :mrgreen: :mrgreen:

він чесно спить з початку війни. В обмеженому режими працює нормально: % нараховують по депо, залишку, Р2Р та готівка в межах лімітів.
sergia
 
Повідомлень: 518
З нами з: 14.12.20
Подякував: 110 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:54

  sergia написав:
  greenozon написав:як на мене то барсук пішов в зимову сплячку до кращих часів, але чи довго він протяне в такому режимі?.. мабуть поки сало буде в барлозі :mrgreen: :mrgreen:

він чесно спить з початку війни. В обмеженому режими працює нормально: % нараховують по депо, залишку, Р2Р та готівка в межах лімітів.


але ж ви згідні - навіть для виплати тих же % по залишках на картах, рахунках, по депозитах - ці гроші треба десь заробити

оскільки барсук зараз повністю спить - де і як він заробляє ці %%?
greenozon
 
Повідомлень: 14534
З нами з: 01.06.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 286287288289
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, Mutabor і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sense Bank 1 ... 576, 577, 578
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5779 2382354
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 13:00
vpchelko
Айбокс Банк 1 ... 11, 12, 13
Герания » Вів 11 січ, 2022 11:09
127 38214
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 12:42
lloydbanksua
Піреус Банк МКБ 1 ... 11, 12, 13
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
125 103975
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 11:55
Alien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5780)
06.01.2023 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.