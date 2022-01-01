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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 січ, 2023 21:06
ramzes4 написав: cohan написав: AndriyQ написав:
Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!
мне на полинничек тоже ничего не дали, может там от 1000 надо ?
Да, надо от 1000https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf
ага, поиграем чуток
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cohan
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Додано: Чет 05 січ, 2023 15:54
Як думаєте в цьому місяці банк нічого поганого не чекає? Чи можна деякий час трошки грн.(до 10к)потримати на Коко Дебетці?
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:28
У меня 40к лежит. И депо больше 350к. Особо не переживаю.
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andreyiskra
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:54
andreyiskra написав:
У меня 40к лежит. И депо больше 350к. Особо не переживаю.
мені не дає відкриття нових вкладів,тому на конверт онлайн до інших
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Додано: Чет 05 січ, 2023 17:35
Ощадний они не открывают уже?
Карты хоть перевыпускают если срок закончился?
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:34
він чесно спить з початку війни. В обмеженому режими працює нормально: % нараховують по депо, залишку, Р2Р та готівка в межах лімітів.
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sergia
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:54
sergia написав:
він чесно спить з початку війни. В обмеженому режими працює нормально: % нараховують по депо, залишку, Р2Р та готівка в межах лімітів.
але ж ви згідні - навіть для виплати тих же % по залишках на картах, рахунках, по депозитах - ці гроші треба десь заробити
оскільки барсук зараз повністю спить - де і як він заробляє ці %%?
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