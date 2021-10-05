Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 січ, 2023 21:06
ramzes4 написав: cohan написав: AndriyQ написав:
Проценти по ощадному вже не нараховує? Галочка стоїть. Ну і не треба. Краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти!
мне на полинничек тоже ничего не дали, может там от 1000 надо ?
Да, надо от 1000
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... _oshad.pdf
ага, поиграем чуток
cohan
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Додано: Чет 05 січ, 2023 15:54
Як думаєте в цьому місяці банк нічого поганого не чекає? Чи можна деякий час трошки грн.(до 10к)потримати на Коко Дебетці?
_PORT_UA
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:28
У меня 40к лежит. И депо больше 350к. Особо не переживаю.
andreyiskra
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:54
andreyiskra написав:
У меня 40к лежит. И депо больше 350к. Особо не переживаю.
мені не дає відкриття нових вкладів,тому на конверт онлайн до інших
sens
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Додано: Чет 05 січ, 2023 17:35
Ощадний они не открывают уже?
Карты хоть перевыпускают если срок закончился?
emeta
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greenozon
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:34
він чесно спить з початку війни. В обмеженому режими працює нормально: % нараховують по депо, залишку, Р2Р та готівка в межах лімітів.
sergia
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:54
sergia написав:
він чесно спить з початку війни. В обмеженому режими працює нормально: % нараховують по депо, залишку, Р2Р та готівка в межах лімітів.
але ж ви згідні - навіть для виплати тих же % по залишках на картах, рахунках, по депозитах - ці гроші треба десь заробити
оскільки барсук зараз повністю спить - де і як він заробляє ці %%?
greenozon
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:17
greenozon може закинув на депозит в нбу під 23відсотки
lamal
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Додано: Суб 07 січ, 2023 09:36
greenozon написав: sergia написав:
він чесно спить з початку війни. В обмеженому режими працює нормально: % нараховують по депо, залишку, Р2Р та готівка в межах лімітів.
але ж ви згідні - навіть для виплати тих же % по залишках на картах, рахунках, по депозитах - ці гроші треба десь заробити
оскільки барсук зараз повністю спить - де і як він заробляє ці %%?
нових вкладів у ньому не роблю, по старим поки все нормально, як буде далі - з часом побачимо. Думати за банку, де вона возьми гроші щоб далі існувати - я цим не володію (та й напевно це більш політичне питання чим економічне)
sergia
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