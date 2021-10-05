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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:39

  lamal написав:greenozon може закинув на депозит в нбу під 23відсотки

може й так :mrgreen: Під 23 закинув, а віддає 12....17, теж непоганий профіт
sergia
 
Повідомлень: 526
З нами з: 14.12.20
Подякував: 110 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:57

якщо банк не брав рефінанс - то цілком здорова ідея
23 на дорозі не валяються і депозитчиків можна годувати )) і собі ще заробляти
greenozon
 
Повідомлень: 14536
З нами з: 01.06.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1357 раз.
 
Профіль
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  #<1 ... 287288289290
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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