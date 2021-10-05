може й так Під 23 закинув, а віддає 12....17, теж непоганий профіт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 січ, 2023 09:39
Додано: Суб 07 січ, 2023 10:57
якщо банк не брав рефінанс - то цілком здорова ідея
23 на дорозі не валяються і депозитчиків можна годувати )) і собі ще заробляти
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