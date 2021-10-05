Нагадаємо, що у листопаді у структурі всіх процентних доходів українських банків на частку доходів від депозитних сертифікатів Нацбанку припадало 30%, що перевищило доходи від кредитування бізнесу. Аналітики вважають, що банки активно заробляють на "халявних" грошах Нацбанку. НБУ стимулюватиме купівлю держоблігацій банками. Із доброї волі Нацбанку у українських банків тепер є можливість покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомила прес-служба НБУ. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/znetsinennj ... ohti-.html