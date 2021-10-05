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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:39

  lamal написав:greenozon може закинув на депозит в нбу під 23відсотки

може й так :mrgreen: Під 23 закинув, а віддає 12....17, теж непоганий профіт
sergia
 
Повідомлень: 527
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:57

якщо банк не брав рефінанс - то цілком здорова ідея
23 на дорозі не валяються і депозитчиків можна годувати )) і собі ще заробляти
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Нагадаємо, що у листопаді у структурі всіх процентних доходів українських банків на частку доходів від депозитних сертифікатів Нацбанку припадало 30%, що перевищило доходи від кредитування бізнесу. Аналітики вважають, що банки активно заробляють на "халявних" грошах Нацбанку.
НБУ стимулюватиме купівлю держоблігацій банками.
Із доброї волі Нацбанку у українських банків тепер є можливість покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомила прес-служба НБУ. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/znetsinennj ... ohti-.html

Так що кредитування відходить з пріоритетів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:01

  greenozon написав:
  sergia написав:
  greenozon написав:як на мене то барсук пішов в зимову сплячку до кращих часів, але чи довго він протяне в такому режимі?.. мабуть поки сало буде в барлозі :mrgreen: :mrgreen:

він чесно спить з початку війни. В обмеженому режими працює нормально: % нараховують по депо, залишку, Р2Р та готівка в межах лімітів.


але ж ви згідні - навіть для виплати тих же % по залишках на картах, рахунках, по депозитах - ці гроші треба десь заробити

оскільки барсук зараз повністю спить - де і як він заробляє ці %%?

..кхм...смокче щось..може лапу , може ні.. :D
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Конвертдепо для членов клуба 100К имеется ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:00

  Investor_K написав:Конвертдепо для членов клуба 100К имеется ?

тут не те що конверт тут ЖОДНОГО депо немає! :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:12

  greenozon написав:
  Investor_K написав:Конвертдепо для членов клуба 100К имеется ?

тут не те що конверт тут ЖОДНОГО депо немає! :mrgreen:

Значить недовговічні
Investor_K
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