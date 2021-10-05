Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 січ, 2023 09:39
lamal написав: greenozon
може закинув на депозит в нбу під 23відсотки
може й так
Під 23 закинув, а віддає 12....17, теж непоганий профіт
sergia
Повідомлень: 527
З нами з: 14.12.20
Подякував: 110 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Суб 07 січ, 2023 10:57
якщо банк не брав рефінанс - то цілком здорова ідея
23 на дорозі не валяються і депозитчиків можна годувати )) і собі ще заробляти
greenozon
Повідомлень: 14544
З нами з: 01.06.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1357 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: Суб 07 січ, 2023 14:35
Нагадаємо, що у листопаді у структурі всіх процентних доходів українських банків на частку доходів від депозитних сертифікатів Нацбанку припадало 30%, що перевищило доходи від кредитування бізнесу. Аналітики вважають, що банки активно заробляють на "халявних" грошах Нацбанку.
НБУ стимулюватиме купівлю держоблігацій банками.
Із доброї волі Нацбанку у українських банків тепер є можливість покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомила прес-служба НБУ.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/znetsinennj ... ohti-.html
Так що кредитування відходить з пріоритетів.
Ой+
Повідомлень: 5556
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 865 раз.
Профіль
Додано: Суб 07 січ, 2023 16:01
greenozon написав: sergia написав:
він чесно спить з початку війни. В обмеженому режими працює нормально: % нараховують по депо, залишку, Р2Р та готівка в межах лімітів.
але ж ви згідні - навіть для виплати тих же % по залишках на картах, рахунках, по депозитах - ці гроші треба десь заробити
оскільки барсук зараз повністю спить - де і як він заробляє ці %%?
..кхм...смокче щось..може лапу , може ні..
-VICTOR-
Повідомлень: 7293
З нами з: 15.08.12
Подякував: 394 раз.
Подякували: 1316 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 січ, 2023 14:55
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется ?
Investor_K
Повідомлень: 8267
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 817 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 січ, 2023 15:00
Investor_K написав:
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется ?
тут не те що конверт тут ЖОДНОГО депо немає!
greenozon
Повідомлень: 14544
З нами з: 01.06.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1357 раз.
Профіль
1
1
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
736
653342
Нед 08 січ, 2023 17:18 cohan
145
105709
Нед 08 січ, 2023 16:50 cohan
952
728839