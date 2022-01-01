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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 288289290291

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
22%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:51

  emeta написав:Ощадний они не открывают уже?
Карты хоть перевыпускают если срок закончился?


С перевыпуском карт в банке беда. Мне не могут перевыпустить карту больше четырех месяцев. Общался с кол центром, нач. отделения.
Gut
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:18

  Gut написав:
  emeta написав:Ощадний они не открывают уже?
Карты хоть перевыпускают если срок закончился?


С перевыпуском карт в банке беда. Мне не могут перевыпустить карту больше четырех месяцев. Общался с кол центром, нач. отделения.


А что со средствами на картах у которых вышел срок действия? Получить можно?
Видать, совсем поплохело. Ждём обещанной картотеки
emeta
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Повідомлень: 2132
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 170 раз.
 
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  #<1 ... 288289290291
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