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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 січ, 2023 22:51
emeta написав:
Ощадний они не открывают уже?
Карты хоть перевыпускают если срок закончился?
С перевыпуском карт в банке беда. Мне не могут перевыпустить карту больше четырех месяцев. Общался с кол центром, нач. отделения.
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Gut
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:18
Gut написав: emeta написав:
Ощадний они не открывают уже?
Карты хоть перевыпускают если срок закончился?
С перевыпуском карт в банке беда. Мне не могут перевыпустить карту больше четырех месяцев. Общался с кол центром, нач. отделения.
А что со средствами на картах у которых вышел срок действия? Получить можно?
Видать, совсем поплохело. Ждём обещанной картотеки
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emeta
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Вів 10 січ, 2023 22:00
Alien
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