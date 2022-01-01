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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 288289290291

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:51

  emeta написав:Ощадний они не открывают уже?
Карты хоть перевыпускают если срок закончился?


С перевыпуском карт в банке беда. Мне не могут перевыпустить карту больше четырех месяцев. Общался с кол центром, нач. отделения.
Gut
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:18

  Gut написав:
  emeta написав:Ощадний они не открывают уже?
Карты хоть перевыпускают если срок закончился?


С перевыпуском карт в банке беда. Мне не могут перевыпустить карту больше четырех месяцев. Общался с кол центром, нач. отделения.


А что со средствами на картах у которых вышел срок действия? Получить можно?
Видать, совсем поплохело. Ждём обещанной картотеки
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:34

  emeta написав:
  Gut написав:
  emeta написав:А что со средствами на картах у которых вышел срок действия? Получить можно?
Видать, совсем поплохело. Ждём обещанной картотеки



Как только начинается процедура перевыпуска - старая карта блокируется, создается новая виртуальная и даже отображается ее номер, но в пластике сделать ее по какой-то причине не могут. В кол. центре. меня уверяли, что в отделении смогут выдать деньги с карточного счета, но не тут-то было. Опять возникли какие-то проблемы. Поэтому деньги с карты не могу получить от слова "никак", жду когда в банке созреют, периодически названивая в отделение.
Gut
 
Повідомлень: 60
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:38

  Gut написав:Как только начинается процедура перевыпуска - старая карта блокируется, создается новая виртуальная и даже отображается ее номер, но в пластике сделать ее по какой-то причине не могут. В кол. центре. меня уверяли, что в отделении смогут выдать деньги с карточного счета, но не тут-то было. Опять возникли какие-то проблемы. Поэтому деньги с карты не могу получить от слова "никак", жду когда в банке созреют, периодически названивая в отделение.


И переводы с этой виртуальной невозможны без пластика?
emeta
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Повідомлень: 2133
З нами з: 19.03.09
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Подякували: 170 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 00:25

  emeta написав:
  Gut написав:
И переводы с этой виртуальной невозможны без пластика?


В отделении пробовали с моего смартфона сделать перевод, не получилось.
Gut
 
Повідомлень: 60
З нами з: 22.11.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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