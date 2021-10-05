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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 січ, 2023 22:51
emeta написав:
Ощадний они не открывают уже?
Карты хоть перевыпускают если срок закончился?
С перевыпуском карт в банке беда. Мне не могут перевыпустить карту больше четырех месяцев. Общался с кол центром, нач. отделения.
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Gut
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:18
Gut написав: emeta написав:
Ощадний они не открывают уже?
Карты хоть перевыпускают если срок закончился?
С перевыпуском карт в банке беда. Мне не могут перевыпустить карту больше четырех месяцев. Общался с кол центром, нач. отделения.
А что со средствами на картах у которых вышел срок действия? Получить можно?
Видать, совсем поплохело. Ждём обещанной картотеки
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emeta
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:34
emeta написав: Gut написав: emeta написав:
А что со средствами на картах у которых вышел срок действия? Получить можно?
Видать, совсем поплохело. Ждём обещанной картотеки
Как только начинается процедура перевыпуска - старая карта блокируется, создается новая виртуальная и даже отображается ее номер, но в пластике сделать ее по какой-то причине не могут. В кол. центре. меня уверяли, что в отделении смогут выдать деньги с карточного счета, но не тут-то было. Опять возникли какие-то проблемы. Поэтому деньги с карты не могу получить от слова "никак", жду когда в банке созреют, периодически названивая в отделение.
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Gut
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:38
Gut написав:
Как только начинается процедура перевыпуска - старая карта блокируется, создается новая виртуальная и даже отображается ее номер, но в пластике сделать ее по какой-то причине не могут. В кол. центре. меня уверяли, что в отделении смогут выдать деньги с карточного счета, но не тут-то было. Опять возникли какие-то проблемы. Поэтому деньги с карты не могу получить от слова "никак", жду когда в банке созреют, периодически названивая в отделение.
И переводы с этой виртуальной невозможны без пластика?
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emeta
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Додано: Сер 11 січ, 2023 00:25
emeta написав: Gut написав:
И переводы с этой виртуальной невозможны без пластика?
В отделении пробовали с моего смартфона сделать перевод, не получилось.
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Gut
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Додано: Суб 14 січ, 2023 09:26
Интересно, можно закрыть все карты и счета удаленно? Отделения банка в городе нет, был "кредитный центр", но сейчас не уверен, что еще есть.
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Искатель
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Додано: Суб 14 січ, 2023 09:59
Искатель в форварде это не предусмотрено - только в отделении банка.
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lloydbanksua
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