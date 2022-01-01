висасивал с одного банка по сендМани деньги - подошла дата 01/23
во втором банке вижу в приложении дату 03/23
карти по обоим банкам просроченние декабрем 2022 года.
PS у мну кокодебит 09/24.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 січ, 2023 20:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
висасивал с одного банка по сендМани деньги - подошла дата 01/23
во втором банке вижу в приложении дату 03/23
карти по обоим банкам просроченние декабрем 2022 года.
PS у мну кокодебит 09/24.
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