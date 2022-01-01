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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 20:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ромасик написав:Деньги не картах, а на счетах.
А что срок действия не продлевают?
У меня самая первая куку заканчивается в конце 2024


висасивал с одного банка по сендМани деньги - подошла дата 01/23
во втором банке вижу в приложении дату 03/23
карти по обоим банкам просроченние декабрем 2022 года.
PS у мну кокодебит 09/24.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 01:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

осталось в форварде немного баксов - по 10-30 на нескольких людях на текущий счетах. говорят в кассе выдают только кратно 100 дол - есть какой-то может способ получить из баксами а не гривной по 36,56 ?)
flex123
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 08:16

  flex123 написав:осталось в форварде немного баксов - по 10-30 на нескольких людях на текущий счетах. говорят в кассе выдают только кратно 100 дол - есть какой-то может способ получить из баксами а не гривной по 36,56 ?)

Нехай люди принесуть по 90-70 долярів як здачу та отримають 100 доляреві банкоти. Не розумію в чому проблема
Alien
 
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  #<1 ... 289290291292
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