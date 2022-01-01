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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 20:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ромасик написав:Деньги не картах, а на счетах.
А что срок действия не продлевают?
У меня самая первая куку заканчивается в конце 2024


висасивал с одного банка по сендМани деньги - подошла дата 01/23
во втором банке вижу в приложении дату 03/23
карти по обоим банкам просроченние декабрем 2022 года.
PS у мну кокодебит 09/24.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 01:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

осталось в форварде немного баксов - по 10-30 на нескольких людях на текущий счетах. говорят в кассе выдают только кратно 100 дол - есть какой-то может способ получить из баксами а не гривной по 36,56 ?)
flex123
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 08:16

  flex123 написав:осталось в форварде немного баксов - по 10-30 на нескольких людях на текущий счетах. говорят в кассе выдают только кратно 100 дол - есть какой-то может способ получить из баксами а не гривной по 36,56 ?)

Нехай люди принесуть по 90-70 долярів як здачу та отримають 100 доляреві банкоти. Не розумію в чому проблема
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 08:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

flex123 написав:осталось в форварде немного баксов - по 10-30 на нескольких людях на текущий счетах. говорят в кассе выдают только кратно 100 дол - есть какой-то может способ получить из баксами а не гривной по 36,56 ?)
А что форварду и валютообмен прикрыли?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 09:02

  Aps написав:
flex123 написав:осталось в форварде немного баксов - по 10-30 на нескольких людях на текущий счетах. говорят в кассе выдают только кратно 100 дол - есть какой-то может способ получить из баксами а не гривной по 36,56 ?)
А что форварду и валютообмен прикрыли?

Нi. Але вiн як справжній скунс виставив після нового року курс покупки доляра на рівні курсу НБУ, тому люди і не хочуть здавати за дешево. По курсу НБУ вони й після введення ТА отримати зможуть. Але поки немає ТА то є можливість отримати у валюті.
До речі скунс з 1.01.2023 прибрав зі своїх сайту та додатку курси обміну валют у відділеннях. Мотивують змінами у податковому кодексі, що регулюють валютообмін і згідно якого усі пункти обміну мають бути внесені до реєстру, який має вести НБУ. Відділення банків, якщо вони для валютообміну не використовують зовнішню рекламу за межами самого відділення до реєстру не вносяться. І ось дурнуватий скунс чомусь вирішив що курс обміну на сайті чи у додатку вважатиметься зовнішньою рекламою, а значить треба буде реєструвати як обмінники та платити додаткові податки, а тому простіше унеможливити доступ клієнтів до інформації про курси валют. Дбли блть
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 10:10

Alien
да, но надо придумать где взять мелкие доллары. может есть какие-то лайфхаки как можно разменять крупные? например в какой-то банк положить 100 и снять по 10-20 несколько раз. приват вроде тоже только 100 выдает
flex123
 
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