висасивал с одного банка по сендМани деньги - подошла дата 01/23
во втором банке вижу в приложении дату 03/23
карти по обоим банкам просроченние декабрем 2022 года.
PS у мну кокодебит 09/24.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 20:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
висасивал с одного банка по сендМани деньги - подошла дата 01/23
во втором банке вижу в приложении дату 03/23
карти по обоим банкам просроченние декабрем 2022 года.
PS у мну кокодебит 09/24.
Додано: Вів 17 січ, 2023 01:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
осталось в форварде немного баксов - по 10-30 на нескольких людях на текущий счетах. говорят в кассе выдают только кратно 100 дол - есть какой-то может способ получить из баксами а не гривной по 36,56 ?)
Додано: Вів 17 січ, 2023 08:16
Нехай люди принесуть по 90-70 долярів як здачу та отримають 100 доляреві банкоти. Не розумію в чому проблема
Додано: Вів 17 січ, 2023 08:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
А что форварду и валютообмен прикрыли?
Додано: Вів 17 січ, 2023 09:02
Нi. Але вiн як справжній скунс виставив після нового року курс покупки доляра на рівні курсу НБУ, тому люди і не хочуть здавати за дешево. По курсу НБУ вони й після введення ТА отримати зможуть. Але поки немає ТА то є можливість отримати у валюті.
До речі скунс з 1.01.2023 прибрав зі своїх сайту та додатку курси обміну валют у відділеннях. Мотивують змінами у податковому кодексі, що регулюють валютообмін і згідно якого усі пункти обміну мають бути внесені до реєстру, який має вести НБУ. Відділення банків, якщо вони для валютообміну не використовують зовнішню рекламу за межами самого відділення до реєстру не вносяться. І ось дурнуватий скунс чомусь вирішив що курс обміну на сайті чи у додатку вважатиметься зовнішньою рекламою, а значить треба буде реєструвати як обмінники та платити додаткові податки, а тому простіше унеможливити доступ клієнтів до інформації про курси валют. Дбли блть
Додано: Вів 17 січ, 2023 10:10
Alien
да, но надо придумать где взять мелкие доллары. может есть какие-то лайфхаки как можно разменять крупные? например в какой-то банк положить 100 и снять по 10-20 несколько раз. приват вроде тоже только 100 выдает
Додано: Вів 17 січ, 2023 10:49
Ну особисто я в тих банках, де закінчувались депо намагався забирати залишки дрібними. Тому певний запас є. Звичайно не усі банки так видають. І все дуже відрізняється від регіону. Але дрібні долари мені за останні півроку видавали - Аккорд - одинички, Альфа будь-яким номіналами до одинички включно, Укрексімбанк до 5рки включно, укргаз до 10тки включно. Нібито ще у пумбі водяться дрібні номінали - перевірю в кінці місяця. Ну а так щоб розміняти сотку на дрібні на таке звичайно в банку не дуже охоче погоджуються. Треба домовлятися або мати знайомих касирів. Колись міняв на ринку у мінял. В них бувають дрібні і вони охоче міняються на сотку. Втім там теж краще мати знайомих
Додано: Вів 17 січ, 2023 11:42
в банках есть услуга размена
конечно, для олигархов, не ездящих в Турцию и Египет, может не очено подойти, но услуга на рынке наличиствует
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
40 грн заробите. Думайте. Бігайте. Багатійте.
Додано: Вів 17 січ, 2023 21:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
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