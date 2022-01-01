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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 січ, 2023 09:19
Скунс ніби одумався і сьогодні вже приймає зеленого по 40. На відміну від недавнього "курсу НБУ". То вже можна не мудрити з тим де взяти дрібні долари а просто продати якщо залишки на рахунку дійсно 10-30 доларів
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Alien
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Додано: Сер 18 січ, 2023 23:53
Alien написав:
Скунс ніби одумався і сьогодні вже приймає зеленого по 40. На відміну від недавнього "курсу НБУ". То вже можна не мудрити з тим де взяти дрібні долари а просто продати якщо залишки на рахунку дійсно 10-30 доларів
супер. а то собирался как раз идти к ним завтра)
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flex123
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:35
Підкажіть плз, чи можна використовувати Дебетку та Пенсійну в якості гаманця, чи є ліміти на вивод коштів? Які зараз актуальні відсотки?
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ziks
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:40
ziks написав:
Підкажіть плз, чи можна використовувати Дебетку та Пенсійну в якості гаманця, чи є ліміти на вивод коштів? Які зараз актуальні відсотки?
Пенсійна - 9%, дебетка 12% до 300к. Ліміти на безготівковий вивід коштів 3к на добу по р2р, 3к СЕП на кожну картку/рахунок.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:42
lloydbanksua написав: ziks написав:
Підкажіть плз, чи можна використовувати Дебетку та Пенсійну в якості гаманця, чи є ліміти на вивод коштів? Які зараз актуальні відсотки?
Пенсійна - 9%, дебетка 12% до 300к. Ліміти на безготівковий вивід коштів 3к на добу по р2р, 3к СЕП на кожну картку/рахунок.
Мерсі, вхід і вихід, як і раніше, безкоштовно, чи щось змінилося?
Дебетка вже не до 15к, а до 300к?
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ziks
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:44
ziks написав: lloydbanksua написав: ziks написав:
Підкажіть плз, чи можна використовувати Дебетку та Пенсійну в якості гаманця, чи є ліміти на вивод коштів? Які зараз актуальні відсотки?
Пенсійна - 9%, дебетка 12% до 300к. Ліміти на безготівковий вивід коштів 3к на добу по р2р, 3к СЕП на кожну картку/рахунок.
Мерсі, вхід і вихід, як і раніше, безкоштовно, чи щось змінилося?
Вхід безкотовний, вихід більше 3к - з комісом, готівкою - більше 5к у власних банкоматах, в чужих - з будь-якої суми з комісією.
Так, до 300к.
Якщо цікавить саме %% на залишок, краще відкрити ощадний рахунок - там 15% від 1к, але не впевнений, чи відкривають його зараз.
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lloydbanksua
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