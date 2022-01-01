Скунс ніби одумався і сьогодні вже приймає зеленого по 40. На відміну від недавнього "курсу НБУ". То вже можна не мудрити з тим де взяти дрібні долари а просто продати якщо залишки на рахунку дійсно 10-30 доларів
Alien написав:Скунс ніби одумався і сьогодні вже приймає зеленого по 40. На відміну від недавнього "курсу НБУ". То вже можна не мудрити з тим де взяти дрібні долари а просто продати якщо залишки на рахунку дійсно 10-30 доларів
ziks написав:Підкажіть плз, чи можна використовувати Дебетку та Пенсійну в якості гаманця, чи є ліміти на вивод коштів? Які зараз актуальні відсотки?
Пенсійна - 9%, дебетка 12% до 300к. Ліміти на безготівковий вивід коштів 3к на добу по р2р, 3к СЕП на кожну картку/рахунок.
Мерсі, вхід і вихід, як і раніше, безкоштовно, чи щось змінилося?
Вхід безкотовний, вихід більше 3к - з комісом, готівкою - більше 5к у власних банкоматах, в чужих - з будь-якої суми з комісією. Так, до 300к. Якщо цікавить саме %% на залишок, краще відкрити ощадний рахунок - там 15% від 1к, але не впевнений, чи відкривають його зараз.
Звертаюся до шановної спільноти ось із яким запитанням.
На сторінці банку https://www.forward-bank.com/cards/ зникла інформація щодо карток, які банк пропонує своїм клієнтам. Чи означає це, що банк перестав пропонувати новим клієнтам отримати картку тобто фактично припинив емісію власних карток? Чи може я неуважно дивлюся?