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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 290291292293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 09:19

Скунс ніби одумався і сьогодні вже приймає зеленого по 40. На відміну від недавнього "курсу НБУ". То вже можна не мудрити з тим де взяти дрібні долари а просто продати якщо залишки на рахунку дійсно 10-30 доларів
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 23:53

  Alien написав:Скунс ніби одумався і сьогодні вже приймає зеленого по 40. На відміну від недавнього "курсу НБУ". То вже можна не мудрити з тим де взяти дрібні долари а просто продати якщо залишки на рахунку дійсно 10-30 доларів


супер. а то собирался как раз идти к ним завтра)
flex123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:35

Підкажіть плз, чи можна використовувати Дебетку та Пенсійну в якості гаманця, чи є ліміти на вивод коштів? Які зараз актуальні відсотки?
ziks
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:40

  ziks написав:Підкажіть плз, чи можна використовувати Дебетку та Пенсійну в якості гаманця, чи є ліміти на вивод коштів? Які зараз актуальні відсотки?

Пенсійна - 9%, дебетка 12% до 300к. Ліміти на безготівковий вивід коштів 3к на добу по р2р, 3к СЕП на кожну картку/рахунок.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:42

  lloydbanksua написав:
  ziks написав:Підкажіть плз, чи можна використовувати Дебетку та Пенсійну в якості гаманця, чи є ліміти на вивод коштів? Які зараз актуальні відсотки?

Пенсійна - 9%, дебетка 12% до 300к. Ліміти на безготівковий вивід коштів 3к на добу по р2р, 3к СЕП на кожну картку/рахунок.


Мерсі, вхід і вихід, як і раніше, безкоштовно, чи щось змінилося?
Дебетка вже не до 15к, а до 300к?
ziks
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:44

  ziks написав:
  lloydbanksua написав:
  ziks написав:Підкажіть плз, чи можна використовувати Дебетку та Пенсійну в якості гаманця, чи є ліміти на вивод коштів? Які зараз актуальні відсотки?

Пенсійна - 9%, дебетка 12% до 300к. Ліміти на безготівковий вивід коштів 3к на добу по р2р, 3к СЕП на кожну картку/рахунок.


Мерсі, вхід і вихід, як і раніше, безкоштовно, чи щось змінилося?

Вхід безкотовний, вихід більше 3к - з комісом, готівкою - більше 5к у власних банкоматах, в чужих - з будь-якої суми з комісією.
Так, до 300к.
Якщо цікавить саме %% на залишок, краще відкрити ощадний рахунок - там 15% від 1к, але не впевнений, чи відкривають його зараз.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:56

Звертаюся до шановної спільноти ось із яким запитанням.

На сторінці банку
https://www.forward-bank.com/cards/
зникла інформація щодо карток, які банк пропонує своїм клієнтам.
Чи означає це, що банк перестав пропонувати новим клієнтам отримати картку тобто фактично припинив емісію власних карток? Чи може я неуважно дивлюся?
ShtormK
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:35

ShtormK у банку ще й усі види депозити зникли з пропозицiй. Та банк припинив видачу будь-яких нових кредитів, а по iснуючим кредитних карткамх неможливо скористатись лiмiтами За усіма ознаками виглядає так що регулятор обмежив банку виконання активних та пасивних операцій до яких зазвичай відноситься і випуск нових карток. Така ситуація в банку з початку грудня, коли за розрахунками нормативів показник капіталу банку став мати від'ємне значення. За нормальних умов НБУ мав би ініціювати введення до банку ТА але в умовах оголошеного самим НБУ мораторію на час війни він не може цього зробити через відсутність фактів неплатоспроможності банку - банк при від'ємному капіталі і досі продовжує обслуговувати існуючих клієнтів без затримок їх платежів. Як довго триватиме цей процес? Думаю одне з двох - або банк якимсь чином зможе збільшити свій капітал до нормативного і НБУ зніме існуючі обмеження - або надходження коштів від погашення існуючих кредитів та інших активів стануть меншими ніж клієнтські платежі внаслідок чого виникне так звана картотека і НБУ отримає підстави для введення в банк ТА. Ймовірність другої події на мій погляд вища ніж першої
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:44

  Alien написав:ShtormK Думаю одне з двох - або банк якимсь чином зможе збільшити свій капітал до нормативного і НБУ зніме існуючі обмеження - або надходження коштів від погашення існуючих кредитів та інших активів стануть меншими ніж клієнтські платежі внаслідок чого виникне так звана картотека і НБУ отримає підстави для введення в банк ТА. Ймовірність другої події на мій погляд вища ніж першої

Или третье - банк красиво рассчитается со всеми и сдаст лицензию.
ПыСы никакие там нормативы не помешали грохнуть Сич.
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 17:28

  THB написав: ПыСы никакие там нормативы не помешали грохнуть Сич.
По перше наскільки я пам'ятаю Січ нормативи не порушував. По друге
- у Січі був відвертий факт неплатоспроможності - відмова платити рефінанс. Форвард наразі не має не рефінансу, ні міжбанківських кредитів. Тому факт неплатоспроможності тут може бути тільки у вигляді "невиконання зобов'язань перед клієнтами по проведенню платежів за їх дорученням".
Щодо вашого ствердження про можливість третього сценарію - повного виконання своїх зобов'язань перед клієнтами та здачею банківської ліцензії - хочу сказати що ви вочевидь не розумієте що значить становище коли у банку від'ємний капітал. Поясню - це означає що сумарно активів у банку наразі менше ніж зобов'язань перед клієнтами. Тобто якщо усі активи банку перетворити в готівку то на усіх клієнтів однаково не вистачить. І чим далі тим ситуація тільки лише ускладнюватиметься, бо банк має умовно постійні витрати які мусить оплачувати для продовження свого функціонування - платити зарплати персоналу, оренди приміщень, комуналку, послуги МПС та СЕП НБУ. Тобто надалі активи зменшуватимуться швидше ніж зобов'язання перед вкладниками, що в підсумку призведе до неможливості подальшого виконання своїх зобов'язань.
Тобто без надходження якоїсь манни небесної ззовні, що заткне наявну дірку, банк не зможе повністю розрахуватись з наявними клієнтами та мирно здати банківську ліцензію.
Alien
 
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