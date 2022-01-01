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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 січ, 2023 09:19
Скунс ніби одумався і сьогодні вже приймає зеленого по 40. На відміну від недавнього "курсу НБУ". То вже можна не мудрити з тим де взяти дрібні долари а просто продати якщо залишки на рахунку дійсно 10-30 доларів
Додано: Сер 18 січ, 2023 23:53
Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:35
Підкажіть плз, чи можна використовувати Дебетку та Пенсійну в якості гаманця, чи є ліміти на вивод коштів? Які зараз актуальні відсотки?
Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:40
Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:42
Мерсі, вхід і вихід, як і раніше, безкоштовно, чи щось змінилося?
Дебетка вже не до 15к, а до 300к?
Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:44
Вхід безкотовний, вихід більше 3к - з комісом, готівкою - більше 5к у власних банкоматах, в чужих - з будь-якої суми з комісією.
Так, до 300к.
Якщо цікавить саме %% на залишок, краще відкрити ощадний рахунок - там 15% від 1к, але не впевнений, чи відкривають його зараз.
Додано: Нед 22 січ, 2023 12:56
Звертаюся до шановної спільноти ось із яким запитанням.
На сторінці банку
зникла інформація щодо карток, які банк пропонує своїм клієнтам.
Чи означає це, що банк перестав пропонувати новим клієнтам отримати картку тобто фактично припинив емісію власних карток? Чи може я неуважно дивлюся?
Додано: Нед 22 січ, 2023 14:35
ShtormK у банку ще й усі види депозити зникли з пропозицiй. Та банк припинив видачу будь-яких нових кредитів, а по iснуючим кредитних карткамх неможливо скористатись лiмiтами За усіма ознаками виглядає так що регулятор обмежив банку виконання активних та пасивних операцій до яких зазвичай відноситься і випуск нових карток. Така ситуація в банку з початку грудня, коли за розрахунками нормативів показник капіталу банку став мати від'ємне значення. За нормальних умов НБУ мав би ініціювати введення до банку ТА але в умовах оголошеного самим НБУ мораторію на час війни він не може цього зробити через відсутність фактів неплатоспроможності банку - банк при від'ємному капіталі і досі продовжує обслуговувати існуючих клієнтів без затримок їх платежів. Як довго триватиме цей процес? Думаю одне з двох - або банк якимсь чином зможе збільшити свій капітал до нормативного і НБУ зніме існуючі обмеження - або надходження коштів від погашення існуючих кредитів та інших активів стануть меншими ніж клієнтські платежі внаслідок чого виникне так звана картотека і НБУ отримає підстави для введення в банк ТА. Ймовірність другої події на мій погляд вища ніж першої
Додано: Нед 22 січ, 2023 16:44
Или третье - банк красиво рассчитается со всеми и сдаст лицензию.
ПыСы никакие там нормативы не помешали грохнуть Сич.
Додано: Нед 22 січ, 2023 17:28
По перше наскільки я пам'ятаю Січ нормативи не порушував. По друге
- у Січі був відвертий факт неплатоспроможності - відмова платити рефінанс. Форвард наразі не має не рефінансу, ні міжбанківських кредитів. Тому факт неплатоспроможності тут може бути тільки у вигляді "невиконання зобов'язань перед клієнтами по проведенню платежів за їх дорученням".
Щодо вашого ствердження про можливість третього сценарію - повного виконання своїх зобов'язань перед клієнтами та здачею банківської ліцензії - хочу сказати що ви вочевидь не розумієте що значить становище коли у банку від'ємний капітал. Поясню - це означає що сумарно активів у банку наразі менше ніж зобов'язань перед клієнтами. Тобто якщо усі активи банку перетворити в готівку то на усіх клієнтів однаково не вистачить. І чим далі тим ситуація тільки лише ускладнюватиметься, бо банк має умовно постійні витрати які мусить оплачувати для продовження свого функціонування - платити зарплати персоналу, оренди приміщень, комуналку, послуги МПС та СЕП НБУ. Тобто надалі активи зменшуватимуться швидше ніж зобов'язання перед вкладниками, що в підсумку призведе до неможливості подальшого виконання своїх зобов'язань.
Тобто без надходження якоїсь манни небесної ззовні, що заткне наявну дірку, банк не зможе повністю розрахуватись з наявними клієнтами та мирно здати банківську ліцензію.
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