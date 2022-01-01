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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:11

Alien Форвард скорее можно отнести в группу вместе с ВТБ, БМ, СБРФ, ПИБ, (накрайняк к Альфе), чем к Сич.
Первые разве не рассчитались?

Сич - это вообще какое-то дно днищенское. Форвард - "международная банковская группа", согласно классификации НБУ
User253
 
Повідомлень: 69
З нами з: 11.09.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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  #<1 ... 291292293294
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