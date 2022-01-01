Alien Форвард скорее можно отнести в группу вместе с ВТБ, БМ, СБРФ, ПИБ, (накрайняк к Альфе), чем к Сич.
Первые разве не рассчитались?
Сич - это вообще какое-то дно днищенское. Форвард - "международная банковская группа", согласно классификации НБУ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 січ, 2023 18:11
Alien Форвард скорее можно отнести в группу вместе с ВТБ, БМ, СБРФ, ПИБ, (накрайняк к Альфе), чем к Сич.
Первые разве не рассчитались?
Сич - это вообще какое-то дно днищенское. Форвард - "международная банковская группа", согласно классификации НБУ
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